Tevredenheid over De Lijn zakt naar nieuw dieptepunt

Amper 62 procent van de reizigers geeft De Lijn een algemene score van minstens 7 op 10. Dat blijkt uit de jaarlijkse tevredenheidscijfers van 2018, waarover De Tijd donderdag bericht.

De tevredenheid ligt nog lager dan in 2017, toen 64 procent van de reizigers de Vlaamse vervoersmaatschappij een positieve beoordeling gaf. In 2016 toonde 71 procent zich nog tevreden over de bussen en de trams.

De ergernis over De Lijn is vooral te wijten aan de vele vertragingen en afgeschafte bussen. Amper 40 procent van de reizigers is tevreden over de stiptheid van de Vlaamse bussen en de trams. “Reizigers vinden stiptheid belangrijker dan ooit”, zegt woordvoerster Inge Debruyne. “Hoe langer de files, hoe lager de tevredenheid over de stiptheid. De Lijn en de reiziger ontsnappen niet aan de gevolgen van de verkeersdrukte.”

Opmerkelijk is wel dat de stiptheid ondanks de groeiende ontevredenheid vorig jaar licht verbeterde. “De stiptheid wordt gemeten in de avondspits op dinsdag”, zegt Debruyne. “Weersomstandigheden of verkeersincidenten kunnen tot verschillen leiden.”