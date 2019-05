Toegangsbadges in één minuut gekopieerd

Duizenden toegangsbadges in ons land blijken niet beveiligd tegen Chinese kopieertoestelletjes van amper enkele tientallen euro’s. Dat bericht Het Laatste Nieuws donderdag, op basis van een onderzoek dat de krant zelf voerde.

De toegangsbadges werken via RFID-technologie waarbij een radiosignaal, opgeslagen en verwerkt in de kaart of sleutelhanger, de deur of de slagboom opent van je werkplek. “Bedrijven en overheidsinstellingen betalen vaak heel wat geld voor zo’n veiligheidssysteem”, zegt beveiligingsexpert Nico Cool, die meehielp aan het onderzoek.

Maar tijdens de test van Het Laatste Nieuws konden dertien op veertien badges gekopieerd worden, waaronder die van politiecommissariaten, stadsdiensten, grote bedrijven, een school en een vakantiepark. “Hallucinant. Wie slechte bedoelingen heeft, kan zo op plekken geraken waar hij niet mag zijn en achteraf zal hij misschien zelfs niet traceerbaar zijn, want zijn gekopieerde kaart zal naar één van de werknemers leiden.”