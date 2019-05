Jan Schepens wordt wakker met Bieke in bed

Jan Schepens speelde 15 jaar geleden de rol van stalker in een film van F.C. De Kampioenen. Het was dus tijd voor ‘wraak’, dachten Gert, James en An Swartenbroekx.

Het opzet was dat An Swartenbroekx bij Jan Schepens in bed zou kruipen. Helaas voor de ploeg van Gert Late Night, blijkt Schepens een lichtere slaper dan verwacht. Jan werd wakker tijdens de opnames. “Ik deed mijn ogen open en ik zag die cameraman. Het licht van de camera scheen op zijn gezicht. En dat leek wel een zwevend hoofd, ik dacht: wat is dat hier? En toen dacht ik nog dat Katja (Retsin, zijn vrouw red.) naast mij lag.”

Het werd nog wel gezellig op de slaapkamer van Jan en Katja, want nadat Bieke al mee in bed dook, volgde ook ‘Marcske’, oftewel Herman Verbruggen.

Vorige week werd Viktor Verhulst verrast door Wendy Van Wanten, hij blijkt een diepere slaper te zijn want die werd niet wakker.

LEES OOK. Wendy Van Wanten kruipt stiekem bij Viktor Verhulst in bed