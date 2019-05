Omstreden spits poseert naakt met zijn vrouw (en manager)

Bij zijn club Inter ligt Mauro Icardi al een tijdje onder vuur in een dispuut over een nieuw contract maar het zelfvertrouwen van de Argentijnse spits is nog steeds intact, zoals blijkt uit zijn nieuwste foto’s op Instagram. Icardi poseert er naakt met zijn vrouw (en tevens manager) Wanda Nara, die zelf ook weinig verborgen houdt. Kwestie van zich in de markt zetten met het oog op een transfer?