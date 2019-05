“Zweedse coalitie heeft maar 30.000 jobs gecreëerd”

De maatregelen van de regering-Michel om de arbeidskosten te verlagen hebben slechts tot ongeveer 30.000 nieuwe jobs geleid in de privésector tussen 2015 en 2018. Dat heeft het instituut voor economisch en sociaal onderzoek van de universiteit van Louvain-la-Neuve (Ires) berekend, meldt Le Soir donderdag.

De ontslagnemende Zweedse coalitie heeft verzekerd dat het merendeel van de 160.000 banen die in de privésector is gecreëerd tijdens de legislatuur het gevolg is van de indexsprong en de taxshift. Volgens het VBO gaat het om 140.000 nieuwe jobs, de KU Leuven spreekt over 75.000.

Volgens het Ires, dat een diepgaande studie voerde over de relatie tussen de groei van het bbp en de werkgelegenheid op lange termijn, zijn de federale maatregelen goed voor een tiende van de gecreëerde jobs de afgelopen vier jaar. Het verlagen van de arbeidskosten heeft wel degelijk een impact, maar die blijft beperkt, aldus het instituut.

De analyse stelt de strategie van de Europese Commissie in vraag, die de EU-lidstaten een beleid van loonmatiging oplegt om de competitiviteit een duwtje in de rug te geven. Het lijkt er echter op dat de impact op de werkgelegenheid beperkt blijft en dat de strategie leidt tot een onproductieve concurrentie tussen lidstaten die leidt tot een nivellering naar beneden van de socialezekerheidsstelsels.

