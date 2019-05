Zelfs Engelse commentatoren gaan uit hun dak bij nieuwe demonstratie van Messi: “Hij speelt een ander spelletje”

Wanneer Liverpool in de halve finales van de Champions League speelt, zou je van de Engelse commentatoren toch enig chauvinisme verwachten. Maar een zoveelste demonstratie van Lionel Messi deed Rio Ferdinand en Gary Lineker uit hun dak gaan: “Hij speelt een ander spelletje.”

Barcelona Barcelona Liverpool Liverpool Barcelona (lees: Lionel Messi) leert Liverpool een lesje en staat met anderhalf been in finale Champions League

FC Barcelona nam woensdagavond een serieuze optie op de finale van de Champions League. In Camp Nou nam een dodelijk efficiënt Barça met 3-0 de maat van Liverpool, dat heel wat beter verdiende. Maar Luis Suarez voor rust en vooral Lionel Messi erna legden de Reds over de knie. Na een Engels offensief sloeg de Argentijn in het slotkwartier genadeloos toe: na een bal van Suarez (met de knie!) tegen de lat was Messi goed gevolgd om de voorsprong te verdubbelen en hij scoorde een tweede keer door een vrije trap fantastisch in de winkelhaak te plaatsen. Voor de Argentijnse vedette waren het zijn 599e en 600e doelpunt.

De doodsteek voor de Engelsen maar in de commentaarcabine bouwden commentatoren Rio Ferdinand en Gary Lineker een feestje:

😱🤯



When you think you've seen it all but Lionel Messi takes the game to a new level! 🙌



🐐 pic.twitter.com/uNQn8E6p4Y — Football on BT Sport (@btsportfootball) 1 mei 2019

“Ik voel me gezegend”, vertelde Ferdinand achteraf over die fenomenale vrije trap. “Ik dacht eerst dat het te ver was maar ik denk dat ik hem niet genoeg krediet heb gegeven. De doelman had het misschien wat beter kunnen doen, misschien, maar het was precies in de bovenhoek. Van die afstand en zonder veel aanloop, het is perfect.”

“Hij besloot gewoon om deze wedstrijd te beslissen. Zo goed is hij. Hij kan dat beslissen want hij speelt een ander spelletje. Er zijn waarschijnlijk maar één of twee spelers die dat kunnen. Hij heeft alles. Hij is een van de beste, zo niet dé beste speler aller tijden. Hij is gewoon een fenomenale speler. Ik ben heel blij dat ik vandaag hier was, ik voel me gezegend.”

Foto: REUTERS

Foto: Action Images via Reuters

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP

De terugwedstrijd wordt volgende dinsdag (aftrap om 21u00) gespeeld op Anfield Road.