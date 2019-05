Thaise koning getrouwd met zijn bodyguard

Het lijkt wel het scenario voor een romantisch drama, maar in Thailand is het realiteit. De Thaise koning is er net getrouwd met zijn bodyguard, zij wordt nu koningin.

Een verrassing voor iedereen, net voor Maha Vajiralongkorn zijn troon zou bestijgen komende zaterdag, blijkt hij getrouwd te zijn met het hoofd van zijn security team. Hij stuurde het bericht de wereld in via een statement. “Ik heb besloten om General Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, mijn gemalin, te promoveren tot koningin Suthida. Zij zal de koninklijke titel dragen als deel van de koninklijke familie.”

Koningin Suthida is al lang de partner van de koning en ze worden al langer in publiek samen gezien, maar hun relatie werd nooit eerder bevestigd. De koning was in het verleden al drie keer getrouwd en gescheiden en heeft zeven kinderen.