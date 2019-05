Jack Russel ontsnapt en maakt ritje met de trein

Een tienjarige Jack Russel uit Namen blijft ontsnappen en probeert geregeld op een trein mee te rijden. Begin april lukte het hem ook.

Wisky’s baasje kon het niet geloven toen ze vanuit het asiel in Anderlecht gebeld werd voor haar hondje. Wisky blijkt een heel avontuurlijke Jack Russel te zijn. De tienjarige hond ontsnapte thuis in Namen waar hij een tiental minuutjes van het station woont. “Mijn papa stond even met zijn gezicht gedraaid en Wisky heeft daarvan geprofiteerd. Hij is via de tuin ontsnapt”, zegt Aniela. Een hele zoektocht werd op poten gezet maar zonder succes.

De hond wist in Namen op een trein te springen en heel alleen tot in Brussel te geraken. Daar werd hij door de NMBS opgemerkt en naar het asiel in Anderlecht gebracht. Het baasje pikte hem daar op. “Hij leek helemaal niet getraumatiseerd, hij deed heel gewoon, alsof er niets aan de hand is.”

De hond werd weer naar huis gebracht maar daar was Wiskey het niet helemaal mee eens. 10 dagen later neemt hij weer de benen. Een oplettende medewerker kon de zwartrijder deze keer wel op tijd spotten. Een oproep van de NMBS op Facebook bereikt ook het baasje snel. Ze mocht de Jack Russel gaan ophalen in het station van Namen. De kleine Houdini is blijkbaar niet aan zijn proefstuk toe, zo moest de familie hem in de laatste vijf jaar al enkele keren gaan zoeken.