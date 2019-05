Telenet zet “overgangsjaar” goed in

Telenet heeft in het eerste kwartaal iets meer omzet en winst gedraaid dan analisten hadden verwacht. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde kwartaalresultaten van het telecombedrijf. Een gemiddelde klant levert Telenet nu 57,3 euro per maand op, 4 procent meer dan een jaar geleden.

De Telenet-top ziet 2019 als een overgangsjaar waarin de ebtida (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) voor het eerst in jaren lichtjes zal dalen. Het bedrijf verloor immers een belangrijk contract met Medialaan en de synergieën uit de overname van Base zijn volledig gerealiseerd. Bovendien wil Telenet dit jaar meer commerciële kosten maken om de groei in de volgende twee jaar aan te zwengelen.

In het eerste kwartaal is de aangepaste ebitda met 320,3 miljoen euro wel nog 4 procent boven die van dezelfde periode vorig jaar uitgekomen. De omzet steeg met 1 procent tot 626,4 miljoen euro. Daarmee doet Telenet bijna 10 miljoen euro beter dan analisten hadden voorspeld. Onder meer de overname van IT-bedrijf Nextel en de prijsverhogingen van juli 2018 spelen een rol, zegt het bedrijf.

Telenet blijft ondertussen klanten overtuigen om over te stappen naar zijn all-in-bundels. In het eerste kwartaal kwamen er 29.400 klanten bij voor “WIGO” en het nieuwe “YUGO”. Afzonderlijke cijfers voor die laatste formule, waarin geen televisiedecoder meer zit, geeft Telenet niet. Ondertussen is ongeveer 20 procent van de klanten al overgestapt naar “WIGO” of “YUGO”, tegenover 15 procent vorig jaar.

Ook met entertainment scoort Telenet. De pakketten “Play” en “Play More” hadden eind maart 434.000 abonnees, 9 procent meer dan een jaar eerder. En dan moest het fel gehypete nieuwe seizoen van “Game of Thrones”, waarvan Telenet in Vlaanderen de rechten heeft, nog beginnen. In het najaar had Telenet de prijs voor “Play” nog opgetrokken met bijna 20 procent. Dat lijkt de klanten niet te deren.

Er zijn ook nog mensen die al die toeters en bellen niet nodig hebben, maar ze zijn met steeds minder. Telenet levert nog enkel basiskabeltelevisie - dus zonder digitale decoder - bij 191.400 klanten. Dat cijfer daalde in het eerste kwartaal voor het eerst onder 200.000. Op jaarbasis ging het om een daling met 18 procent.