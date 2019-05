‘Iraanse Hulk’ wordt kooivechter

De Iraanse bodybuilder gaat dit jaar nog in de MMA (Mixed Martial Arts) starten. Een Braziliaan bleek dapper genoeg om de Hulk uit te dagen.

Waar de bijnaam ‘Hulk’ vandaan komt hoeven we niet ver te zoeken. Met zijn 177 kilo, 1m88 en aparte lichaamsbouw is de vergelijking snel gemaakt. De bodybuilder werd bekend toen hij in 2016 zei in het leger te willen stappen om IS te verslaan.

Lees verder onder de foto

De man maakte in januari bekend dat hij graag als kooivechter zou starten, als er iemand dapper genoeg zou zijn om het tegen hem op te nemen. Een Braziliaan blijkt daar nu toe bereid te zijn, dat maakte hij bekend aan zijn 450.000 Instagram-volgers. Het zou kunnen gaan om Romario dos Santos Alves, beter bekend als - hoe kan het ook anders - de Braziliaanse hulk.