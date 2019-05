Europese Unie zal met eigen wetgeving reageren op VS-aanvallen op haar belangen in Cuba

De Europese Unie zal met eigen wetgeving zoals het ‘Blocking Statute’ reageren om de eigen economische belangen in Cuba te verdedigen tegen de activering van de Amerikaanse Helms-Burtonwet. Dat heeft de Europees hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en veiligheidsbeleid Federica Mogherini donderdag aangekondigd.

Foto: EPA-EFE

De VS hebben beslist om vanaf donderdag het derde hoofdstuk van de wet uit 1996 te activeren. Die bepalingen, die sinds meer dan twee decennia door de opeenvolgende Amerikaanse presidenten opgeschort waren, laat onder meer Cubaanse bannelingen toe om bedrijven die winsten hebben gemaakt dankzij ondernemingen, die na de Cubaanse revolutie in 1959 genationaliseerd werden, voor Amerikaanse federale rechtbanken te dagen.

De wet kan gevolgen hebben voor Europese en Canadese economische operatoren in Cuba en kan leiden tot “een nutteloze spiraal aan gerechtelijke procedures”, zo waarschuwden Brussel en Ottawa midden april.

Volgens Mogherini vormt de Amerikaanse beslissing “een schending van de engagementen uit de akkoorden tussen de EU en VS van 1997 en 1998, die sindsdien onafgebroken nageleefd werden door beide partijen”. Ze leidt tot “onnodige spanningen en tast het vertrouwen in het trans-Atlantisch partnerschap aan”.

De EU kondigt aan “alle nodige maatregelen” te nemen om te reageren op de gevolgen van de Helms-Burton-wet, met inbegrip van haar rechten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie WTO en het eigen Europese ‘Blocking Statute’, waardoor Europese bedrijven die schade ondervinden van de Amerikaanse sancties, een dossier zullen kunnen indienen om een schadevergoeding te kunnen krijgen. Tegelijkertijd voert het statuut een verbod in voor Europese personen of bedrijven om zich aan de Amerikaanse sancties te houden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de Commissie.

Die wetgeving werd in 1996 ingevoerd om de Amerikaanse sancties tegen Cuba, Libië en Iran te omzeilen om Europese bedrijven te beschermen tegen sancties van derde landen. Ze werd in augustus 2018 toegepast tegen de extra-territoriale gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen Europese ondernemingen die in Iran willen investeren nadat de VS uit het Iraanse nucleair akkoord gestapt was.

LEES MEER. Maatregelen van Washington tegen buitenlandse bedrijven op Cuba gaan op 2 mei in