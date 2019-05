Recupel zamelde in 2018 meer dan 117.000 ton elektro in

Recupel heeft vorig jaar meer dan 117.000 ton elektro ingezameld. Dat komt neer op 10,3 kilogram per inwoner. Via haar eigen netwerk zamelde Recupel 2 procent meer in dan vorig jaar. Dat meldt de Belgische vzw die de inzameling en verwerking van afgedankte elektro-apparaten organiseert donderdag.

Recupel zamelt verschillende types in, van koelkasten en wasmachines, tot lampen en mobiele telefoons. Vergeleken met 2017 ziet de vzw een positieve stijging van het ingezamelde gewicht in alle fracties, behalve bij televisies en monitoren. “Dat is logisch, want beeldbuisschermen worden in België al een hele tijd niet meer verkocht en flatscreens wegen een pak minder”, legt CEO Peter Sabbe uit.

“Na het recordjaar 2017 gaan we op ons elan verder. Met dit resultaat behoren we tot de beste van de wereld. Recupel is ook de beste is inzake verwerking. Van overal ter wereld komen ze bij ons kijken hoe we schadelijke stoffen op een correcte manier uit toestellen halen en waardevolle grondstoffen terug in omloop brengen”, benadrukt Sabbe.

Gemiddeld kan Recupel ongeveer 90 procent van de materialen van een toestel hergebruiken. “Dat is een enorm hoog percentage in vergelijking met andere landen”, aldus de CEO van Recupel.