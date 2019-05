De opmars van coworking: Brussel lonkt naar Europese top 10

Wereldwijd bevindt een vijfde van de coworking-kantooroppervlakte zich in New York en Londen. Foto: Jobat.be

Na New York en Londen gaat ook ons land, en met name onze hoofdstad, voor de bijl. Coworking komt opzetten. “De top 10 van Europese coworking-hotspots is zeker haalbaar voor Brussel”, klinkt het. Toch lijkt onze Europese hoofdstad eerder een laatbloeier in coworking.

Kleine en flexibele kantoren zijn in. Spaces, Regus, Fosbury & Sons, WeWork en Welkin and Meraki: de spelers die in ons land coworkingruimte aanbieden, vallen haast niet meer te tellen. En dan zijn er nog lokale projecten en initiatieven zoals een bedrijf als Siemens dat haar hoofdkantoor in Huizingen openstelde voor coworking.

Vooral Brussel komt opzetten. Het aantal coworkingdeals is er de laatste drie jaar exponentieel gestegen. Met name in de omgeving van de Louisalaan, de binnenring en voetgangerszones in het centrum kwam er het afgelopen jaar een groot aantal coworkingkantoren bij.

Top 10

Volgens Nigel Beller, analist bij Cushman & Wakefield Belgium, zou Brussel binnenkort best weleens in de top 10 van beste Europese coworkingsteden kunnen opduiken: “De kantooroppervlakte ingenomen door coworkingruimtes heeft in de eerste maanden van 2019 al de helft van de totale coworking take-up van vorig jaar bereikt”, stelt hij. “Niet alleen start-ups en freelancers lijken hun weg te vinden naar coworkingruimtes, ook volgroeide bedrijven zijn klaar voor deze nieuwe manier van werken.”

Dat Brussel potentieel heeft als Europese coworking-hotspot, heeft het voor een flink stuk te danken aan de schaal van zijn lokale kantoormarkt. In het rapport stelt Cushman & Wakefield dat coworkingkantoren sneller ontwikkeld zullen worden in Europese steden met een grote beschikbare kantooroppervlakte.

