Vlaming schonk in 2018 78.500 ton aan De Kringwinkel

In 2018 ontvingen de 147 Kringwinkels in Vlaanderen samen 78.500 ton aan goederen, een stijging van 6,4 procent tegenover 2017. Zo meldt de organisatie in een persbericht. Op zaterdag 4 mei organiseert De Kringwinkel de Dag van de Gever, om de gulle gevers te bedanken. Al wie op die dag iets doneert, mag zich verwachten aan “ludieke acties en extraatjes”.

Nog nooit schonken we zoveel spullen aan De Kringwinkel. Uit een online bevraging bij 1.100 Vlamingen bleek dat ruim de helft van de respondenten in 2018 een of meerdere producten aan de tweedehandswinkels heeft gedoneerd. Bijna 75 procent van de donaties aan De Kringwinkel is kleding, maar ze ontvangen ook veel speelgoed, (strip)boeken, decoratie en meubelen.

De belangrijkste drijfveer om spullen weg te geven was om anderen blij te maken. Verder vervolledigen ‘goed voor het milieu’ en ‘het geeft me een goed gevoel’ de top drie, en 31 procent van de respondenten gaf jobcreatie op als reden om iets te schenken.

“Door te geven aan De Kringwinkel, verklein je niet alleen de afvalberg, maar geef je ook een job aan mensen die weinig kans maken op de reguliere arbeidsmarkt”, zegt woordvoerster Eva Verraes.