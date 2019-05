Nieuwe RTBF-radiozender in Vlaamse digitale ether

Om 12.00 uur donderdag lanceert de Franstalige openbare omroep RTBF een nieuwe radiozender in Vlaanderen en Brussel via DAB+, de digitale ether. RTBF MIX brengt een mengeling van programma’s van de bestaande zenders La Première, Classic 21 en VivaCité, zo meldt de omroep.

Sinds het einde van de uitzendingen op de AM-band in Wallonië, eind 2018, was het niet langer mogelijk om overal in Vlaanderen gratis via antenne naar de Franstalige openbare omroep te luisteren. Met de komst van RTBF MIX op DAB+ komt daar verandering in. De RTBF ging daarvoor in zee met Norkring, de beheerder van het DAB-netwerk.