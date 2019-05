Lagere winst ING door kosten aanpak witwassen

Kosten voor het verbeteren van het antiwitwasbeleid drukken de winst van ING. Volgens topman Ralph Hamers investeert het financiële concern honderden miljoenen euro’s om maatregelen op dit vlak naar een hoger niveau te tillen. Het geld gaat onder meer naar 2.500 medewerkers, die momenteel aan de slag zijn om onregelmatigheden op te sporen.

Vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar is de onderliggende nettowinst met ruim 6 procent gedaald tot dik 1,1 miljard euro. Naast de kosten in verband met het antiwitwasbeleid, die de bank voor dit kwartaal overigens niet heeft gespecificeerd, zag ING zich genoodzaakt de stroppenpot voor mogelijke kredietverliezen te vullen tot 207 miljoen euro, tegen 85 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

ING vaarde een jaar terug nog duidelijk wel bij het krachtige aantrekken van de economie. Inmiddels is de economische groei in Nederland en de rest van de wereld afgezwakt. Hamers vindt het daarom positief dat de totale inkomsten afgelopen kwartaal wel zijn opgelopen, met bijna 3 procent tot 4,6 miljard euro. Daarnaast blijft de bank klanten trekken. Het aantal klanten dat meer dan één dienst afneemt liep op tot 12,6 miljoen.

Het financiële concern kreeg in Nederland vorig jaar een megaboete van 775 miljoen euro wegens tekortschieten bij het voorkomen van witwassen. In maart kwam aan het licht dat ING ook in Italië op de vingers is getikt voor soortgelijke tekortkomingen. Er waren verder berichten dat de Italiaanse justitie een onderzoek begonnen zou zijn. ING stelt over dat laatste via officiële kanalen nog niets te hebben gehoord.

Onlangs waren er ook geruchten in dat ING interesse heeft in een overname van het Duitse Commerzbank. De bank zou zelfs hebben geopperd zijn hoofdkantoor van Amsterdam naar Frankfurt te verhuizen. Hamers wilde donderdag in een toelichting op de cijfers er wederom niet op ingaan.