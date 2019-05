Dexia rondt verkoop Duitse bank af

Dexia heeft de verkoop zijn Duitse dochter Dexia Kommunalbank Deutschland voor 352 miljoen euro afgerond, zo meldt de bank. De koper is Helaba, een van de grootste zakenbanken van Frankfurt.

Voor Dexia-CEO Wouter Devriendt is de verkoop van de Duitse bank een “belangrijke mijlpaal” in de geordende ontmanteling van Dexia. Door de balans verdwijnt 24 miljard euro of 15 procent van het balanstotaal van de bank. Het verlies op de verkoop wordt geschat op 115 miljoen euro.

Helaba zag in Dexia Kommunalbank Deutschland een aantrekkelijke investeringsmogelijkheid. “De overname en de daaropvolgende integratie in Helaba zullen een positieve impact hebben op het resultaat van de bank. We verwerven eveneens een kredietportefeuille van hoge kwaliteit met zeer waardevolle klantenrelaties”, zegt Herbert Hans Grüntker, voorzitter van de raad van bestuur van Helaba.”

Bij Dexia Kommunalbank Deutschland werken 75 mensen. Net als restbank Dexia wordt ze sinds 2012 in run-off beheerd. Met andere woorden: de activa werden nog beheerd en gefinancierd, maar er vonden geen commerciële activiteiten meer plaats. Dexia had de bank in 1995 overgenomen.