Familie-uitje eindigt in drama

Een man (40) is woensdag om het leven gekomen bij een wandeling in Haute-Savoie. Hij probeerde zijn 11-jarige dochter te redden maar kwam daarbij zelf in de problemen.

Wat een gezellig familie-uitje had moeten worden, is voor een Frans gezin in een drama geëindigd. Het ongeluk deed zich voor in Lovagny, Haute-Savoie, vlak bij Genève en de Zwitserse grens. Het 11-jarige kind gleed uit tijdens de wandeltocht. De vader dook achter zijn dochter om haar te redden maar kwam daarbij zelf in de problemen. Het kind kon uiteindelijk door omstaanders uit het water gehaald worden. Het meisje raakte onderkoeld en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het lichaam van de vader werd een rond 19 uur gevonden door duikers en brandweerlieden.