E19 in beide richtingen tijdelijk dicht: file groeit stevig aan

De E19 is donderdagochtend ten noorden van Antwerpen in beide richtingen afgesloten ter hoogte van Kleine Bareel vanwege een voertuigbrand. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Een personenwagen vatte er om een nog onbekende oorzaak vuur op de rijbaan richting Antwerpen.

Volgens het Verkeerscentrum is vooral de locatie van het incident ongelukkig. “Bij een voertuigbrand slaagt de bestuurder er meestal nog in om tot op de pechstrook te rijden”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. “In dit geval is de wagen echter tot stilstand gekomen op de linkerrijstrook. Bovendien is er sprake van hevige vlammen en rookontwikkeling.”

Om iets na 10 uur wordt richting Nederland allicht al één rijstrook vrijgegeven. Richting Antwerpen blijft de weg nog een tijd dicht. Er staat al een zes kilometer lange file en die groeit snel aan. Het Verkeerscentrum raadt over langere afstand van en naar Nederland aan om voor de A12 te kiezen.