Man van 33 jaar in levensgevaar na woningbrand in Peer

Peer - Een 33-jarige Pool is donderdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een woningbrand aan de Ruitersbaan in Peer. De man is met zware brandwonden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Leuven. Rond 03.30 uur ontstond er brand in de woning waar de dertiger verbleef. Het onderzoek naar de precieze oorzaak loopt nog, maar meer dan waarschijnlijk gaat het om een accidentele brand.

In het huis was nog een drietal andere mannen aanwezig. Die wisten tijdig te ontkomen en konden de 33-jarige bewoner naar buiten helpen. De Pool had ernstige brandwonden opgelopen in het gezicht en aan het bovenlichaam. Onder begeleiding van een mugteam werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. Uit het voorlopig onderzoek bleek dat er op de plek in het huis waar de Pool was aangetroffen, een laptop stond. Mogelijk is daar een kortsluiting ontstaan. De lokale politie van de zone Kempenland deed de vaststellingen.