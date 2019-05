Slecht nieuws uit Engeland: het seizoen van Romelu Lukaku bij Manchester United zit erop

Slecht nieuws uit Manchester. Romelu Lukaku komt dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie voor United.

De Rode Duivel liep afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Chelsea (1-1) na een uur een blessure op aan de hamstrings. Na overleg met de medische staf bleef ‘Big Rom’ spelen, maar na afloop zou hij pijn gevoeld hebben.

Volgens The Times ging de 25-jarige spits dinsdag onder de scanner. De conclusie is dat de blessure te erg is om de resterende twee competitiewedstrijden van Man United te spelen. Zondag tegen Huddersfield en de week erna tegen Cardiff City.

Einde seizoen dus voor Lukaku, die zijn tweede seizoen op Old Trafford 15 doelpunten in 45 optredens voor de Red Devils. United strijdt in de Premier League nog voor een plek in de top vier en het daarbij horende Champions League-ticket, maar staat momenteel pas zesde.