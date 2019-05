Holocaust-campagne op Instagram roep verdeelde reacties op

Wat als… Instagram al bestond tijden de tweede wereldoorlog, dat is het uitgangspunt van een nieuwe campagne. Een meisje, Eva Heyman (13), filmt de gebeurtenissen en plaatste ze op Instagram.

Foto: AP

Het verhaal is gebaseerd op de echte Eva Heyman, die een dagboek bij hield in 1944. Het verhaal begint doodgewoon. En beginnende puber die verteld over de eerste hakken die ze krijgt voor haar verjaardag. Ze filmt zichzelf terwijl ze een ijsje eet in het park en ze is verliefd. Alles verandert snel wanneer de oorlog uitbreekt.

In 70 korte episodes neemt de actrice kijkers mee door het verhaal. Van een gelukkig gezin in Hongarije, naar de invasie van de Nazi’s, haar familie moet in de getto gaan wonen. Tot ze uiteindelijk naar Auschwitz gedeporteerd wordt, van waar ze nooit terug komt.

Het is een idee van Mati Kochavi, een Israëlische technische directeur, die de Holocaust weer relevant wil maken bij het ‘schermgebonden’ publiek. Hij vindt dat de herinneringen aan de Holocaust aan het verdwijnen zijn. Eerste minister Benjamin Netanyahu steunt het project.

Er zijn ook tegenkantingen. De zogenaamde ‘selfie-cultuur’ toepassen op de horror van de Holocaust is ongezien. De holocaust wordt zo gebagatelliseerd, het is een belediging voor de jongeren, klinkt het.