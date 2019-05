Chelsea onthult nieuwe shirts voor volgend seizoen, mét Eden Hazard als uithangbord: zal hij er ooit in spelen?

Chelsea heeft zijn nieuwe shirts voor volgend seizoen officieel bekendgemaakt. “The Blues” zullen (uiteraard) in het blauw blijven spelen maar deze keer is het ontwerp een ode aan het stadion Stamford Bridge, “het hart en d ziel van de club”. Opvallend is echter dat huidig kapitein ondanks het openlijk geflirt met Real Madrid toch nog als uithangbord fungeert. Want zal hij ooit wel in dat shirt spelen? Komende weken (of maanden) weten we pas meer...