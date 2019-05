Socialisten willen minimum nettoloon van 1.600 euro, maar is dat wel een goed idee? “Klinkt sociaal, maar is niet het juiste medicijn”

SP.A wil een minimum nettoloon van 1.600 euro voor al wie de arbeidsmarkt betreedt. Dat heeft partijvoorzitter John Crombez gezegd tijdens zijn toespraken de voorbije dagen. Is dat een loze verkiezingsbelofte of een realistisch voorstel? “Het is alleszins geen sociaal voorstel in de long run”, klinkt het bij experten.