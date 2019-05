Jos (74) bekommerde zich jarenlang om rijke dame, maar grijpt na felle strijd nu toch naast erfenis van 5 miljoen

Het heeft 22 jaar geduurd maar eindelijk is er duidelijkheid over de miljoenenerfenis van een kinderloze dame uit Vosselaar. Buurman Jos Poels (74) had alle reden om (op zijn minst een deel van) de riante erfenis tegemoet te mogen zien. Totdat zo’n dertig verre neven en nichten plots opdoken.

Jos Poels (74) moet gedacht hebben dat zijn schaapjes op het droge waren. Zijn naam stond in het testament van zijn oude buurvrouw, en de rechter in beroep had in 2011 geoordeeld dat ze ook echt voor ...