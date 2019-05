Neef van beschuldigde getuigt op assisenproces: “Als je iets flikt, moet je zorgen dat je je gsm niet meeneemt”

Maasmechelen - Op de vijfde dag van het assisenproces in Tongeren getuigde donderdag een 62-jarige neef van beschuldigde Lei B. die terechtstaat voor de moord op zijn ex-vrouw Josée Widdershoven uit Vucht (Maasmechelen). Lei B. laat verstek gaan op zijn proces. Die neef, schrijnwerker en aannemer, deed enkele opmerkelijke uitspraken over Lei. “Als je iets flikt, moet je zorgen dat je je gsm niet meeneemt”, had Lei aan zijn neef geadviseerd. Toevallig was Lei op 13 december 2009 ook zijn gsm vergeten toen hij naar het Zuid-Franse Castellane vertrok. Die avond was Widdershoven met schotwonden dood aangetroffen.

Lei B. en zijn ex, die samen twee dochters hebben, zaten in een jarenlange vechtscheiding verwikkeld. Meermaals had hij bedreigingen geuit dat hij haar ooit eens kapot zou maken. Dat had hij ook tegen de neef gezegd, die van Lei een long rifle .22 had geleend om een luidruchtige haan in zijn buurt om te leggen. Lei had met dat wapen in de garage van zijn neef geschoten. De neef had er zelf ook mee gevuurd. “Het geluid verschilde heel erg als er een geluidsdemper gebruikt werd. Het was niet zoals op tv maar meer een “pets” geluid. Ik heb een gevoel dat Lei dat geweer nooit heeft vernietigd, zoals hij beweerde. Toen ik hoorde van de feiten met Josée, was mijn eerste reactie tegen mijn vrouw “het zal toch niet waar zijn?”. Ik dacht toen ook meteen aan dat geweer”, voegde de neef eraan toe.

Na de scheiding van Josée was Lei feller geworden, vooral als het over het onderhoudsgeld ging. Die procedures liepen vooral in de periode tussen 2014 en 2016. Dan deed Lei geregeld uitspraken zoals “Had ik ze maar in bad verzopen, dan was ik na enkele jaren terug vrij geweest” en “ge kunt ze beter kapot schieten, dan krijgt ge maar vijf jaar, nu heb ik levenslang”. Een andere uitlating was dat hij er een grote som geld voor over had om Josée uit de weg te ruimen. Toen Lei die dingen tegen zijn neef zei, was de neef er stil bij gebleven. Achteraf plaatste hij die uitspraken uiteraard in een andere context.

“Lei is een persoon die over alles de baas wil spelen. Alles draait bij hem om geld. Hij wilde ook aan het geld van zijn broer Martin geraken. Hij zei “Mart” dat die alles in orde moest maken voor het geval hij zou doodgaan. Zo kon Lei dan meteen naar Luxemburg rijden om alles te regelen vooraleer men de rekeningen zou bevriezen. Hij had ook geprobeerd Mart op te lichten. Ik moest een offerte maken voor een renovatie van een huis van Mart maar Lei vroeg me de prijs op te drijven, zodat hij er ook beter van werd. Ik ben daar niet op ingegaan, waarna Lei boos was op mij,” aldus de neef, die met Lei een band had opgebouwd wegens hun liefde voor de Harley Davidson.

Willy T. had Lei ook in de wereld van de motorrijders leren kennen. Deze getuige was er 200 procent zeker van dat hij zijn ex vermoord heeft. In het onderzoek schilderde Lei B. zijn neef en Willy af als criminelen, maar voorzitter Camille Liesens maakte de jury duidelijk dat na onderzoek is gebleken dat beide heren nooit iets hebben uitgestoken en nog een blanco strafblad hebben.

Twee andere getuigen donderdagvoormiddag in Tongeren zijn twee Franse speurders van de gendarmerie van Digne-les-Bains, die bepaalde zaken in Frankrijk hebben onderzocht.