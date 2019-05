Harde kern Ajax waarschuwt media voor resterende matchen na incident tegen Tottenham: “Jullie zijn aangeschoten wild nu”

Voor de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham dinsdagavond, was er buiten het stadion een incident tussen de harde kern van Ajax en de media. Een journalist van De Telegraaf werd aangevallen. De F-Side keurde het gedrag van hun lid goed: “Onze man deed wat hij moest doen”.

Woensdag zette de F-Side, de harde kern van voetbalclub Ajax, op zijn website dat de media vanaf nu aangeschoten wild zijn voor hen. Het bericht is inmiddels al deels verwijderd, maar de boodschap blijft dezelfde. “Een gewaarschuwd man telt voor twee”, klinkt het bij de harde kern.

Dinsdagavond werden een reporter en cameraman van De Telegraaf aangevallen door een Ajax-supporter die lid is van de F-Side. Beide heren zijn gelukkig in orde. Toch is de harde kern opgetogen over het incident: “Mensen kwamen in beeld die niet in beeld wilden komen. Ze zijn toen al gewaarschuwd. We zeiden dat ze moesten oprotten, maar alles voor de kijkcijfers. Er kwamen schermutselingen en ze bleven filmen. Toen heeft een één van ons gedaan wat hij moest doen: zorgen dat de sensatiepers ophoudt met filmen. De volgende dag komt de kater en is heel jankend Nederland ‘verbaasd’ over het incident.” De man is inmiddels gearresteerd.

Lees verder onder de video.

Verslaggever Telegraaf krijgt rake klappen tijdens live-uitzending. Dit is toch bizar. Tuig. Laat deze journalisten hun werk doen! Mis gegaan tijdens de opvoeding... pic.twitter.com/9wn8YTSVQo — Mark Kampers (@MarkWNL) 1 mei 2019

Ajax vindt de bedreigingen onacceptabel. “Wij keuren vanzelfsprekend elke vorm van geweld af. Dat geldt ook voor bedreigingen. Iedereen moet met een veilig gevoel naar het stadion kunnen gaan. En de media moeten gewoon hun werk kunnen doen.”

Voor de resterende wedstrijden heeft de F-Side nog een boodschap voor de pers: “Er komen voor ons nog een paar wedstrijden, die wij moeten winnen om drie prijzen te kunnen pakken. De pers zal ook hierbij massaal aanwezig zijn. Daarom waarschuwen we nog één keer: gewoon oprotten met jullie cameraatjes! Jullie zijn vanaf nu aangeschoten wild.”