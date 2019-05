Ouders kleuter Schaarbeek gaan praten met wetsdokter die dochter onderzocht: “Belangrijk dat de rust weerkeert”

Schaarbeek - De ouders van het vierjarige meisje uit gemeenteschool nr. 1 in Schaarbeek, rond wie heel wat commotie is ontstaan na vermeend kindermisbruik, gaan donderdag in gesprek met de wetsdokter van het federaal parket. Dat meldt de krant La Capitale.

Na het valse vermoeden van zedenfeiten braken begin deze week gewelddadige protesten uit aan de schoolpoort van de Schaarbeekse gemeenteschool.

Die protesten volgden enkele dagen nadat de moeder van het meisje bloed had aangetroffen in het slipje van haar vierjarige dochter die er op school zit. Het conflict escaleerde dinsdagmiddag na de mededeling van het Brussels parket dat er geen sprake was van zedenfeiten en dat de bloeding werd veroorzaakt door een infectie. De politie moest traangas inzetten om de menigte uiteen te drijven. Er sneuvelden enkele ramen van de school.

De ouders zijn niet overtuigd door de mededeling van het parket en willen het volledige medische dossier van hun dochter inkijken. Donderdag gaan ze in gesprek met de wetsdokter, zegt hun advocaat Stéphane Jans in de krant La Capitale.

“We gaan bekijken of het onderzoek correct is verlopen. Maar ik hecht geloof aan de conclusies van het parket”, aldus meester Jans. “Er is volgens mij heel veel onwetendheid in deze zaak. Het is een storm in een glas water. Het is belangrijk dat de rust terugkeert. Het leidt tot niets om de andere kinderen te traumatiseren als er helemaal niets gebeurd is.”