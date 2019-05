Tal van voorstellen voor restauratie Notre-Dame, maar Nederlands bedrijf komt met wel heel opmerkelijke oplossing: printen in 3D

Terwijl de voorstellen voor de restauratie van de Notre-Dame binnenstromen, is er een Nederlands bedrijf dat met de aandacht gaat lopen. De Rotterdamse start-up Concr3de wil het op weinig conventionele wijze aanpakken: een 3D-printer met as van het afgebrande deel van de kathedraal gebruiken.

De Franse president Emmanuel Macron had het zijn volk beloofd toen de Notre-Dame in Parijs voor een groot deel in de vlammen opging: de kathedraal zou snel heropgebouwd worden, liefst binnen de vijf jaar. Om daar vaart achter te zetten, schreef hij een ontwerpwedstrijd uit, waar al enkele opmerkelijke voorstellen op binnenkwamen.

In een open brief stelt ook de start-up Concr3de, uit de Nederlandse stad Rotterdam, zich kandidaat. Oprichters Matteo Baldessari en Eric Geboers hebben een duidelijke kijk op de heropbouw van het gebouw, die volgens hen moet gebeuren met moderne technologie en materialen.

Niet eenvoudig

“De kathedraal heropbouwen op precies de manier hoe ze was, is niet eenvoudig”, aldus de oprichters. “Er moeten minstens 400 bouwvakkers voor opgeleid worden, van steensnijders en houtbewerkers tot beeldhouwers. Al die mensen zijn niet voorhanden in Frankrijk.” Ook de materialen die nodig zijn, en dan vooral de enorme partijen eikenbomen en kalksteen, zijn volgens de Nederlanders quasi onmogelijk bijeen te krijgen in korte tijd.

As gebruiken

“Momenteel ligt er in de kathedraal een gigantische hoop puin. Die bestaat uit delen van stenen, hout, as en stof. Waarom zouden we die niet gebruiken om de kathedraal opnieuw op te bouwen?” Digitale plannen van de Notre-Dame, die in 2000 gemaakt werden door de Amerikaanse professor Andrew Tallon, kunnen gebruikt worden om onderdelen van de kerk met een 3D-printer af te drukken.

“Dat is niet gewoon een droom”, aldus de twee. “De laatste jaren hebben we veel stenen gecreëerd in onze kantoren in Rotterdam. We hebben Le Stryge (één van de ornamenten van de Notre-Dame, nvdr.) bijvoorbeeld al op die manier nagemaakt. Met de steen die we zelf maken uit het puin kunnen we een poeder maken voor in de 3D-printer. Daarmee kunnen delen van de kathedraal geprint worden en meteen in het gebouw geplaatst worden.”