Pro League neemt voorzorgen na dreigende chaos: kalender volgend seizoen pas bekend in juli

De chaos die het einde van de competitie dreigt te verlammen dwingt de Pro League tot voorzorgsmaatregelen. Zo zal de belangenvereniging van Belgische profclubs pas op 1 juli de kalender van het seizoen 2019-2020 bekendmaken.

Op die manier vermijdt men aanpassingen te moeten doorvoeren indien een definitieve uitspraak in Operatie Propere Handen tot diep in juni op zich laat wachten.

De dreigende chaos is actueler dan ooit na de bekerwinst van KV Mechelen, al schept dat vooral problemen over Europees voetbal. Maar zal de kampioen van 1B volgend seizoen wel in de Jupiler Pro League mogen aantreden? Wat met Waasland-Beveren, Lokeren en Beerschot-Wilrijk...?

