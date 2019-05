Dodentol van aanslagen Sri Lanka gestegen naar 257

De dodentol van de terroristische aanslagen op Paaszondag in Sri Lanka is gestegen naar 257. Dat hebben de autoriteiten donderdag meegedeeld al waarschuwend dat de dodentol nog kan oplopen. De vorige teller stond op 253 doden.

“Er zijn nog enkele mensen bezweken aan hun verwondingen in het ziekenhuis”, verklaarde Anil Jasinghe, directeur-generaal van gezondheidsdiensten. De Sri Lankaanse autoriteiten hadden enkele dagen geleden gezegd dat 42 buitenlanders onder de doden waren geïdentificeerd. Verschillende andere buitenlanders zijn nog steeds vermist en kunnen een van de niet-geïdentificeerde lichamen zijn in het mortuarium in Colombo, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

Van de 496 gewonden die in het ziekenhuis waren opgenomen, zijn er 47 nog steeds in behandeling.

Mis hervat

De Sri Lankaanse katholieke kerk heeft inmiddels haar plan opgegeven om de mis op zondag te laten hervatten als gevolg van een “specifieke dreiging” van nieuwe aanvallen op minstens twee kerken. De aartsbisschop van Colombo, kardinaal Malcolm Ranjith, wilde dat de missen op 5 mei opnieuw zouden beginnen, maar de aanhoudende dreiging dwong hem dit voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Woensdag annuleerden ook de politieke partijen hun manifestaties voor 1 mei uit vrees voor mogelijke aanslagen tijdens massabijeenkomsten.