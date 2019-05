Gezin van vier gedood bij aanvallen op rebellenbolwerk in Syrië

Een gezin van vier is om het leven gekomen bij aanvallen door de Syrische regeringstroepen op het rebellenbolwerk Idlib. Dat melden een ngo en activisten donderdag.

Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, de in Groot-Brittannië gevestigde ngo, kwam het gezin om het leven bij een luchtaanval in het dorp Kansarfa in het platteland van Idlib. Het gaat om twee volwassenen en twee kinderen. De ngo noteerde 20 luchtaanvallen op het zuidelijke platteland op donderdag, de derde opeenvolgende dag met luchtaanvallen in het gebied.

Rebellen van de aan al-Qaida gelinkte groepering Hayat Tahrir al-Sham (HTS) reageerden met raketaanvallen op een Russische luchtmachtbasis in Hmeimim in Latakia, aldus nog de ngo. Volgens activisten stijgen de meeste vliegtuigen die betrokken zijn bij de luchtaanvallen, op van Hmeimim.

In september bereikten Rusland, een bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, en Turkije, bondgenoot van enkele rebellengroepen, een akkoord om een bufferzone op te richten in de enclave Idlib. Op die manier kon een groot offensief van de regeringstroepen worden vermeden.