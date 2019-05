Nieuwe CEO van luchthaven Charleroi: “Dit is de mooiste uitdaging die bestaat in België”

De leiding nemen over de luchthaven van Charleroi is “de mooiste uitdaging die bestaat in België”. Dat zegt de nieuwe CEO van de luchthaven, Philippe Verdonck. De 54-jarige Antwerpenaar wil de ontwikkeling van de luchthaven voortzetten en zo snel mogelijk met langeafstandsvluchten starten.

Verdonck is de opvolger van Jean-Jacques Cloquet, die vertrok naar dierentuin Pairi Daiza. Hij begon officieel op woensdag en had een eerste ontmoeting met de pers op donderdag.

Verdonck heeft dertig jaar ervaring in de luchtvaartsector. Hij was bij verschillende maatschappijen actief, waaronder Korean, American Airlines en Jet Airways. Net als zijn voorganger, die op hoog niveau voetbalde, brengt Verdonck ook sportieve ervaring mee. Hij was actief in de hockeywereld. “De ploeggeest maakt integraal deel uit van mijn managementvisie”, zegt hij.

Ryanair

Verdonck zal zich toeleggen op het verder “diversifiëren” van de luchthaven, die nu erg afhankelijk is van zijn grootste klant Ryanair. De nieuwe CEO zegt ook bijzondere aandacht te willen hebben voor de werkgelegenheid. Hij heeft de vakbonden al ontmoet met het oog op “een open dialoog”.

“We leggen de focus hier op de reiziger. We gaan werken aan de lowcosthub. We moeten uitkomen bij een win-winsituatie met de langeafstandsvluchten, een beetje zoals in Zaventem. Maar dat doen we in de geest van een familiale luchthaven, zonder stress”, legt Verdonck uit.

Laurent Lévêque, de voorzitter van de raad van bestuur, benadrukte dat het belangrijke tijden zijn voor de luchthaven. “We zitten in een concurrentiële omgeving. Daarom moeten we investeren en nadenken over onze strategie voor de komende tien of twintig jaar. Er zijn mooie ontwikkelingsperspectieven.”