Dronkaard valt met de fiets en is rijbewijs kwijt: vier verplichte examens opnieuw afleggen

Gent - Een man uit Desteldonk (Gent) moest donderdagochtend voor de politierechter verschijnen nadat hij dronken met zijn fiets ten val was gekomen. Omdat de man eerder al door de politierechtbank werd veroordeeld, moet hij opnieuw nu slagen voor de rijexamens voor zijn … autorijbewijs.

De man was op 30 december vorig jaar met enkele vrienden op café gegaan en kwam op de terugweg zwaar ten val met zijn fiets. Hij brak zijn voet, moest twee keer onder het mes én drie maanden revalideren. Omdat de man dronken was op het moment van het ongeval, moest hij donderdagochtend ook voor de politierechter verschijnen.

“Het was al verstandig om met de fiets op café te gaan”, beaamde de rechter donderdagochtend. “Maar ook dan mag u niet dronken rijden. Omdat u in 2016 al eens werd veroordeeld door de politierechtbank, kunnen we niet anders dan u de vier verplichte proeven op te leggen om uw rijbewijs opnieuw te halen.”

Ook al gebeurde het ongeval met de fiets, toch moet de man een medische en psychologische proef doorstaan én opnieuw slagen voor zijn theoretisch en praktisch rijexamen als hij nog met zijn wagen de weg op wil. “Het zijn zware gevolgen, maar drinken en rijden gaan nooit samen”, aldus de rechter nog. Met de fiets mag de man echter probleemloos zonder rijden, aangezien hij daar geen rijbewijs voor nodig heeft.

Naast de verplichte examens kreeg de man ook een boete van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en drie maanden rijverbod, ook voor het overgrote deel met uitstel. Meteen na het ongeval had de man zijn rijbewijs al vijftien dagen moeten inleveren.