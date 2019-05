Nederlandse tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk krijgt geen uitzondering om meer te mogen verdienen dan minister

De Nederlandse minister van Media Arie Slob denkt er niet aan voor De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk een uitzondering te maken, zodat die meer kan blijven verdienen dan een minister. Het kabinet wil juist af van allerlei uitzonderingen, laat de bewindsman weten.

Slob reageert op het pleidooi van omroep BBNVARA, die vreest dat de presentator anders vertrekt. Slob benadrukt dat de regeling om normen te stellen aan inkomens die met belastinggeld worden betaald, voor alle sectoren geldt. Hij wil dan ook geen uitzondering maken voor Van Nieuwkerk. “Daarover ben ik ook steeds glashelder geweest.”

Ook de NPO benadrukt de presentator geen hoger salaris te kunnen bieden dan de norm, tenzij de politiek die ruimte wél ziet. “De NPO is het met BNNVARA eens dat Matthijs van Nieuwkerk van zeer grote waarde is voor de gehele publieke omroep. Wij doen dan ook ons uiterste best om uitzonderlijke toppresentatoren zoals Matthijs te behouden”, aldus een NPO-woordvoerder.

Balkenendenorm

Binnen de publieke omroep mag uiteindelijk geen enkele presentator meer verdienen dan de zogeheten balkenendenorm (194.000 euro). De NPO ziet “gezien de maatschappelijke en politieke discussie geen ruimte om de uitzonderingsregel waarbij sommige presentatoren boven de norm mochten verdienen in stand te houden”.

Mediadirecteur Gert-Jan Hox van BNNVARA wil wel uitzonderingen. Hij vreest anders Matthijs van Nieuwkerk kwijt te raken aan een commerciële omroep. Hox zegt in het AD dat Van Nieuwkerk zijn salaris van 363.000 euro dubbel en dwars waard is. “Als je ziet wat Matthijs betekent voor de schatkist, wat hij binnenhaalt aan reclamegeld (via de STER). Hij heeft zijn eigen salaris al na twee weken DWDD terugverdiend. Zijn beloning is dus verre van marktconform.’‘

Van Nieuwkerks salaris bestaat momenteel uit de balkenendenorm, aangevuld met een bedrag dat de contributieleden van de omroep betalen. Dat was een uitzonderingsregel voor “uitzonderlijke talenten’‘ die publieke omroepen mochten hanteren. De regel is inmiddels afgeschaft, maar geldt voor de DWDD-presentator nog tot na de zomer van 2020 als zijn contract afloopt.