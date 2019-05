Michael Roskam en 11.11.11 lanceren kortfilm met sombere klimaattoekomst

Ngo 11.11.11 heeft donderdag in Cinema Palace in Brussel samen met regisseur Michael Roskam de kortfilm “Een Verkeerde Toekomst” voorgesteld. De fictiefilm werpt een blik op de sombere wereld in het jaar 2043 na het maken van verkeerde klimaatkeuzes. Het doel is om het klimaat opnieuw thema nummer één te maken met de verkiezingen in zicht.

De kortfilm kan rekenen op drie topacteurs met Jan Decleir, Romy Louise Lauwers en Natali Broods. In Een Verkeerde Toekomst wordt een opa door zijn kleindochter geïnterviewd over de klimaatkeuzes die hij 20 jaar eerder als bekend politici maakte. Hij maakte de verkeerde keuzes en is in 2043 een klimaatveroordeelde die na een gevangenisstraf huisarrest kreeg.

“De urgentie in de politiek ontbreekt en met deze film willen we die urgentie terug op de agenda zetten”, zegt Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11.

Klimaatregering

Welke erfenis willen onze politici nalaten? Dat is de grote vraag die de kortfilm oproept. 11.11.11 eist dat de volgende regering een klimaatregering wordt met een duidelijk plan. Zo niet is het te laat. Dat plan moet een langetermijnvisie hebben, over de grenzen heen steunen op internationale samenwerking en verbinden in plaats van polariseren.

“Ik ben zelf geen klimaatactivist, maar de discussie over wie het grote gelijk heeft, frustreerde me”, zegt regisseur Roskam. “Aan wiens kant wil ik staan als ik ongelijk heb? Voor welk spijt teken ik? Daar gaat de film van uit.”