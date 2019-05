België trekt ten strijde tegen vuurwerk in voetbalstadions: meer stewards, meer opleiding en meer bewustwording

België trekt ten strijde tegen pyrotechnisch materiaal. In het kabinet van Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem werd daarnet het actieplan tegen onverantwoord vuurwerk in de Belgische voetbalstadions voorgesteld. Kernboodschap: Er komen meer stewards die beter opgeleid moeten worden om een zero tolerance-beleid te hanteren. “We moeten beter communiceren over het gevaar van pyrotechnisch materiaal”, zegt Peter Bossaert, CEO van de KBVB.

Stevige delegatie op het kabinet van de minister die donderdagochtend de toekomst van de veiligheid van ons voetbal besprak. De KBVB stuurde CEO Peter Bossaert, de Pro League werd vertegenwoordigd door CEO Pierre François en de lokale en federale politie hadden zelf ook een mannetje uitgestuurd. De roep om een daadkrachtigere aanpak omtrent veiligheid was na het vuurpijlincident tijdens Standard – Anderlecht dan ook bijzonder groot geworden. Minister De Crem zelf dook al op tijdens een wedstrijd in het Astridpark om de veiligheid hoogstpersoonlijk te inspecteren en presenteerde vandaag dan ook trots een paar nieuwe maatregelen.

1 steward voor 250 fans

“Er komen meer stewards”, gaf de minister een eerste maatregel mee. “Voorlopig hebben we een ratio van 1 steward voor 300 supporters, maar dat willen we optrekken van 1 steward voor 250 supporters.” De kosten daarvoor – de stewards werken voor een bescheiden vrijwilligersvergoeding – worden door de Pro League gedragen. De stewards zelf krijgen tussen mei en september ook extra opleidingen die specifiek zullen focussen op het spotten en verwijderen van pyrotechnisch materiaal – het gekende vuurwerk – bij supporters die het stadion willen binnentreden.

“98% heeft het er moeilijk mee”

“We moeten de opleiding van onze stewards op dat vlak versterken, maar tegelijk ook beter communiceren over pyrotechnisch materiaal”, aldus Bossaert. “Ik denk dat 2% van de supporters dat vuurwerk wel leuk vinden, maar 98% heeft het er erg moeilijk mee of wordt er zelfs het slachtoffer van. We moeten het gewoon duidelijk maken: pyro is geen feest. Het kan gehoorschade of andere schade opleveren en heeft geen plaats in ons voetbal.” Ook niet in gecontroleerde vorm tijdens pakweg afgesproken momenten in overleg met de club: er blijft een zero tolerance-beleid. Tot slot kondigde men ook dat er in juli een informatiedag wordt georganiseerd door de Voetbalcel Binnenlandse Zaken om alle veiligheidsverantwoordelijken van 1A en 1B samen te brengen.