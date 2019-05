Gevangenisromance voorbij: Geneviève Lhermitte scheidt van haar man

Geneviève Lhermitte, de vrouw die haar vijf kinderen vermoordde in 2007, is gescheiden van haar tweede echtgenoot. De vrouw wacht in de gevangenis op haar internering.

Het is in 2015 dat Lhermitte in de gevangenis haar man, Patrick, leert kennen. Ook hij zat toen in de gevangenis voor meerdere overvallen. Ze trouwen uiteindelijk in september van dat jaar. Het is de moeder van Lhermitte die het nieuws bekendmaakte bij Sudpresse. Waarom het koppel uit elkaar ging, is niet geweten.

