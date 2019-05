“Ik dacht dat ik naar Espanyol ging, maar mijn manager zei dat het wel degelijk FC Barcelona was”

De transfer van Kevin-Prince Boateng naar FC Barcelona was misschien wel de meest opmerkelijke zet van afgelopen wintermercato. Op zijn 32ste versierde de Ghanees-Duitse spits onverwacht zijn droomtransfer. Een verrassing voor velen, zelfs voor Boateng zelf: “Ik dacht dat ik naar Espanyol ging, tot mijn manager zei dat het wel degelijk FC Barcelona was...”

Boateng speelde in Italië bij het bescheiden Sassuolo, tot hij plots in Barcelona opdook. “Het ging ook erg snel voor mij, ik heb gewoon de beste manager ter wereld”, vertelde hij aan Goal. “Hij belde me op een dag en zei: ‘Je moet goed spelen tegen Inter, iemand zal komen kijken’. Maar hij vertelde me niet wie. Zelfs Roberto De Zerbi, mijn coach bij Sassuolo, kwam voor de wedstrijd naar mij om te zeggen dat ik goed moest spelen omdat de wedstrijd erg belangrijk was. Maar onder druk speel ik het best, ik was de beste man op het veld en na de wedstrijd kwam mijn manager naar me toe en zei: ‘We gaan naar Barcelona!’ Ik dacht dat hij Espanyol bedoelde, maar hij zei meteen: ‘Nee, de juiste’. Dat was ongelooflijk, ik kon het niet geloven tot hun sportdirecteur me belde.”

Boateng werd binnengehaald als back-up voor diepe spits Luis Suarez en kwam totnogtoe slechts drie keer (kort) in actie. Maar hij begrijpt zijn status en is bereid zijn tijd af te wachten. “Het was vanaf het begin duidelijk dat ik een vervanger zou zijn. Natuurlijk ik ben niet tevreden met deze situatie, anders stopte ik met voetballen, maar ik kan niet klagen: Barcelona is de beste club ter wereld, mijn teamgenoten zijn Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Luis Suarez en Lionel Messi. Moet ik voorstellen om één van hen op de tribune te zetten in mijn plaats? De club heeft veel geld in deze spelers geïnvesteerd, ik kan alleen alles geven en mezelf aanbieden.”