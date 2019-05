KV Oostende rond tafel met entourage van Noorse trainer: club wil Kare Ingebrigtsen snel vastleggen

KV Oostende zit momenteel rond de tafel met de entourage van Kare Ingebrigtsen (53) om de laatste details af te ronden voor een samenwerking. De club wil de Noor snel vastleggen als nieuwe trainer.

Vorige week bezocht Ingebrigtsen al eens de club om de werking te bestuderen. De voormalige middenvelder van Manchester City en ex-Noors international werkte tot vorig jaar bij Rosenborg, waar hij drie titels op rij pakte.

Er waren nog drie kandidaten, maar Ingebrigtsen lag al een tijdje in poleposition. Al was hij ook in beeld bij Brondby. “We willen de deal zo snel mogelijk afronden”, klonk het begin deze week. “Er moet weer een sfeer van positivisme ontstaan rond KVO.”