Beruchte ‘Hooligan Wesley’ die doelman aanviel tijdens Nederlandse bekermatch doet zijn verhaal: “In dat celletje was van oh k*t...”

Waar was u toen Wesley van Wilsem AZ-doelman Esteban Alvarado aanviel in de Amsterdam ArenA tijdens de bekerpartij tegen Ajax? De onbezonnen actie van ‘Hooligan Wesley’ ging de wereld rond. Acht jaar later doet hij zijn verhaal.

De intussen 27-jarige Nederlander was te gast tijdens de podcast van Vice Sports en mocht er zijn verhaal doen over die beruchte wedstrijd. Op 21 december 2011 rende hij tijdens een bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ het veld op. Zijn doel? AZ-doelman Esteban Alvarado aanvallen. Dat liep echter niet volgens plan. De Costa-Ricaan werkte Wesley tegen de grond en gaf hem vervolgens twee rake trappen.

Esteban, die nog tot 2015 voor AZ zou spelen, kreeg een rode kaart. Een straf die de Nederlandse voetbalbond niet veel later kwijtschold. AZ-trainer Gertjan Verbeek haalde zijn spelers van het veld en de match werd gestaakt bij een 1-0-voorsprong voor Ajax. De wedstrijd werd bijna een maand later herspeeld achter gesloten deuren. AZ won de partij met 3-2 en ging door naar de kwartfinales.

Van Wilsem, wiens ouders een tijdje moesten onderduiken, belandde een half jaar in de gevangenis en kreeg een fikse boete. Die straf kwam bovenop een stadionverbod van drie jaar, omdat hij een jaar eerder in de Arena een cateringmedewerker met bier bekogelde en een steward belaagde. De hooligan geraakte in 2011 toch binnen doordat Ajax enkel steekproefgewijs controles deed.

“Het begon allemaal in de auto”

“Ik heb voor de feiten die ik heb gepleegd zes maanden gevangenisstraf gehad, waarvan twee maanden voorwaardelijk, een boete van tienduizend euro en een stadionverbod van dertig jaar. Ik had het nooit moeten doen”, zegt ‘Hooligan Wesley’ aan VICE Sports.

“Het begon allemaal in de auto. Ik reed met mijn broer en schoonbroer naar de ArenA. Lekker muziekje op, drankje erbij. Het moest eigenlijk een mooie dag worden”, aldus Van Wilsem. “Ik had bijna in mijn eentje een fles cognac soldaat gemaakt. Dat ging natuurlijk helemaal fout, want ik kan niet goed tegen drank. Ik was voordat we aankwamen eigenlijk al straalbezopen. Ik was naar de kl*te en dronk daar ook nog eens twee biertjes. Ja, en toen werd ik vervelend.”

Maar hoe belandde hij nu eigenlijk op het veld? Was het een weddenschap? “Ik was aan het schreeuwen op die keeper en toen zag ik dat ik eigenlijk vrij makkelijk het veld op kon. Als jochie had ik altijd al eens op dat veld willen lopen. Op de normale manier dan. En ik was dronken, dus dan doe ik dingen die ik in mijn hoofd heb. Mijn broer en schoonbroer wilden me wel vijf tientjes geven als ik het deed, maar dat was voor de grap. En toen ben ik het gewoon gaan doen. Al weet ik er niet veel meer van. Toen ik wakker werd in een celletje, vroeg ik waarom ik daar zat. Toen liet die agent het op zijn telefoon zijn en was het van oh k*t. Dat was even schrikken.”

“Streaken was geen optie”

“Ik weet nog wel dat ik een kleine sprint trok richting Esteban”, beweert Wesley. “Met mijn broek op half elf, een soort dronkemansrun. Maar hij was vele malen scherper. Ik werd in een busje gegooid nadat ik van het veld werd gehaald. Dan heb ik drie of vier dagen in een cel gezeten. Waarom een karatetrap? Streaken was sowieso geen optie, ik wilde mijn kleren aanhouden. Ik had ook een rondje kunnen lopen, maar… Ja, dat was dan weer te makkelijk of zo. Maar het was gewoon heel raar. Ik kan bijna niet geloven dat ik het gedaan heb.”

“Ik heb spijt van wat ik heb gedaan”, aldus Van Wilsem, die anderhalve maand in de gevangenis van Bijlmer zat en de rest van zijn straf uitzit in Almere. “Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan Esteban en aan de supporters van Ajax. Ik wil graag een nieuwe start maken.”