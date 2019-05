Nooit zoveel klachten over homofobie: "Ze stopten de auto en schopten me eruit. Toen begon het pas..."

In elkaar geslagen, uitgescholden voor ‘vuil janet’ of een appartement niet mogen huren. Bij Gelijkekansencentrum Unia piekt het aantal dossiers over discriminatie op basis van seksuele geaardheid tot 125. Dat is 38 procent meer dan vijf jaar geleden. Manoë Monballiu (27) is één van hen. “De eerste nachten na de aanval heb ik amper geslapen.”