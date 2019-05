De jongen met een omstreden makelaar die op de achterbank sliep: Frankfurt-revelatie Luka Jovic wil Chelsea uit Europa League-finale houden

Als u vanavond naar de ­Europa League zapt, let dan niet enkel op Eden Hazard. Bij Frankfurt, de tegenstander van Chelsea, speelt ene Luka Jovic (21): een spits met een neus voor goals én een jongen met een verhaal.

Dat verhaal begon in het dorpje Batar, in de Servische Republiek in Bosnië, waar de jonge Luka in armoede opgroeide. Gelukkig bleek al snel dat hij kon ballen, daardoor kon hij op zijn zevende al mee de kost verdienen. In een jeugdcompetitie in Belgrado kreeg hij 50 euro per goal plus verplaatsingskosten.

Dankzij een tip van oud-topspits Savo Milosevic – verre familie – kwam de jonge Jokic al snel op de radar van de topclubs en Rode Ster Belgrado lijfde hem in. Maar de miserie hield aan. In zijn tiener­jaren werd zijn moeder zwaar ziek en ging al het geld naar de ziekenhuisfactuur. Milan Jokic bracht zijn zoon wel nog elk weekend naar de club, maar overnachten in een hotel was te duur. Als Luka op zaterdag én zondag moest spelen, sliepen ze gewoon in de wagen, een oude, vuile Volkswagen Passat. Dat een paar jaar aan een stuk. “Op de achterbank maakte ik een bed voor Luki”, vertelde papa later in de pers. “Mensen waren soms aan het loeren, maar het grootste probleem was de koude.”

Het was overigens niet de eerste keer dat Jovic nadeel ondervond van een ziektegeval in de familie. Eerder moest hij bij zijn opa verblijven omdat zijn vader voor zijn zieke oma zorgde. Terwijl opa in de velden stond te ploeteren, moest de hyperactieve Luka soms als een hond worden vastgebonden aan een paal, omdat hij anders misschien zou weglopen. “Ja, het was vaak moeilijk”, aldus vader Milan. “Gelukkig liggen die drama’s achter ons.”

LEES OOK.De ’Blitzkrieg’ van Eintracht Frankfurt, dat drie jaar geleden bijna zakte maar nu Europees schittert voor de ogen van Barcelona-scouts (+)

Foto: BELGAIMAGE

De Servische Falcao

Zodra Jovic bij Rode Ster debuteerde en de jongste doelpuntenmaker ooit werd, ging het immers hard. De Servische Falcao werd hij al snel genoemd, vanwege zijn neus voor goals, maar ook zijn kapsel en postuur. De mensen lachten weleens dat hij te dik was, maar hij is gewoon van nature wat zwaarder gebouwd. Benfica haalde hem in 2016 niet voor niks binnen.

Helaas: in Portugal viel het voor Jovic lelijk tegen. In twee jaar tijd deed hij uiteindelijk maar vier keer mee. Hij miste zijn familie en liet het ook hangen. Toen hij dan toch eens mocht spelen, werd hij de avond voordien gespot in een discotheek. Er zat niks anders op dan hem te verhuren.

Enter Frankfurt, waar Jovic zich vorig seizoen in de kijker speelde, een WK-selectie afdwong ook, en dit seizoen helemaal is ontbolsterd. Met acht goals loodste hij het ‘kleine’ Frankfurt zelfs naar de halve finales van de Europa League. Waar dat gaat eindigen?

Bij een Europese topclub normaal gezien, want Barcelona, Real en Napoli waren al concreet en de Duitsers, die de bescheiden aankoopoptie lichtten, dromen van 50 tot 70 miljoen. Misschien blijft hij nog een jaartje voor de Champions League, maar nadien kan zijn makelaar – de omstreden Fali Ramadani, naar wie het Belgische gerecht onderzoek doet – zwaar cashen. Jovic zelf ook. Hij zal nooit meer in een Volkswagen Passat moeten slapen.