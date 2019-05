Thaise voetballertjes krijgen een fortuin voor verfilming van hun dramatische redding uit grot

Na maandenlang onderhandelen heeft het Thaise ministerie van Cultuur een akkoord bereikt met streamingdienst Netflix en het productiebedrijf achter Crazy rich asians over de rechten op het verhaal van de dramatische redding van twaalf jonge voetballertjes uit een ondergelopen grot in het noorden van het land. De jongens en hun trainers krijgen elk bijna 84.000 euro. Dat is 21 keer wat een Thai gemiddeld per jaar verdient.

Als regisseur haalde Netflix Jon M Chu - van de komedie Crazy rich asians uit 2018 - aan boord. Hij zal samenwerken met de Thaise regisseur Nattawut ‘Baz’ Poonpiriya, maar het is nog niet duidelijk wat de twee beogen. Het zou een film of miniserie met acteurs kunnen worden, maar ook een documentaire.

Netflix en SK Global Entertainment verkregen de rechten op het verhaal van 13 Thumluango Co. Ltd., een bedrijf dat door de Thaise overheid opgericht werd om de belangen van de twaalf voetballertjes en hun trainer te behartigen. Door de tussenkomst van de overheid en het bedrijf werd vastgelegd dat ze alle dertien een bedrag van 3 miljoen baht, omgerekend iets minder dan 84.000 euro, krijgen. Dat is een enorm bedrag in een land als Thailand: het komt ongeveer overeen met 21 jaarsalarissen.

Belangrijke voorwaarde om dat geld te krijgen is wel dat de spelertjes en de trainer hun verhaal tot bij de lancering van de film of serie niet aan andere media doen. Als het exclusiviteitscontract geschonden wordt, daalt het bedrag dat ze krijgen.

Wild Boars

Het verhaal van de voetballertjes was vorig jaar wereldnieuws. De Thaise jeugdploeg Wild Boars was op 23 juni met hun trainer afgedaald in een grot om dekking te zoeken tegen de stortregen en zondvloeden in het land, maar kwam daar vast te zitten toen de grot onder water liep. Er was een team van internationale hulpverleners nodig om hen te redden. Het waren uiteindelijk twee Britse duikers die tot bij hen geraakten op 10 juli.

13 Thumluang wil die hulporganisaties bedanken door 15 procent van de opbrengst van de film aan hen uit te keren.

Een andere film over de reddingsactie, die The Cave als titel zal hebben, wordt later dit jaar al verwacht.