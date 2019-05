Cercle Brugge en coach Laurent Guyot zetten de samenwerking stop

De wegen van Cercle Brugge en coach Laurent Guyot scheiden. De vereniging laat donderdag weten dat de samenwerking met de Franse trainer “met onmiddellijke ingang” stopgezet wordt.

“De gesprekken hebben uitgewezen dat beide partijen hun verdere toekomst afzonderlijk willen voortzetten, rekening houdend dat play-off 2 geen enkele nieuwe doelstelling meer inhoudt”, klinkt het op de site van het team. “Cercle Brugge bedankt Laurent Guyot voor de geleverde inspanningen en vooral voor het behoud van Cercle in 1A.”

Cercle sloot de reguliere competitie als dertiende af. In groep B van PO 2 staan de West-Vlamingen gedeeld derde met zeven punten uit zes wedstrijden.

De 49-jarige Guyot volgde in juni vorig jaar Frank Vercauteren op. Hij was in het begin van zijn trainersloopbaan vier seizoenen lang beloftetrainer van FC Nantes. Vervolgens ging hij in de Ligue 1 als hoofdtrainer aan de slag bij Boulogne-Sur-Mer, waarna Sedan volgde in de Ligue 2. Nadien werkte hij met de grootste Franse talenten bij de Franse nationale jeugdselecties U16 en U17. Aansluitend werd Guyot in 2015 directeur van het opleidingscentrum van Toronto FC, een club uitkomend in de Major League Soccer, waar hij in januari 2018 beloftecoach werd. Deze functie ruilde hij in om hoofdtrainer te worden van Cercle Brugge.

Cercle gaf geen verdere info over een nieuwe T1.