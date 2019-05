Minister De Crem wil onderzoek naar rellen tegen politie aan Schaarbeekse school: “Hier mogen we niet lichtzinnig over doen”

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) start een onderzoek naar de manier waarop de politie werd aangepakt bij rellen aan een school in Schaarbeek eerder deze week. Agenten werden er onder andere met stenen bekogeld. “Hier mogen we niet lichtzinnig over doen.”

Tientallen ouders protesteerden begin deze week samen aan een school in Schaarbeek, nadat het gerucht rondging dat een kleuter van vier mogelijk aangerand werd op school. Het onderzoek van het parket sprak dat tegen, maar dat pikte de boze menigte niet. Agenten werden ingeschakeld aan de schoolpoort, maar werden daar bekogeld met eieren, flessen en zelfs stenen.

“De minister vindt het frappant dat agenten bekogeld worden door een opgewonden menigte en daarbij risico lopen”, zegt Erik Eenaerts, woordvoerder van minister Pieter De Crem (CD&V). “Die agenten hadden niets met de zaak te maken. Ze waren er gewoon om conflicterende partijen uit elkaar te houden. Maar ze riskeerden daar fysieke kwetsuren. Daar mogen we niet lichtzinnig over doen, zoiets is gevaarlijk.”

Dus komt er een gesprek tussen de minister en de burgemeester van Schaarbeek, om te zien hoe de situatie is verlopen. Het is volgens de woordvoerder niet de bedoeling schuldigen aan te duiden, wel om te zien hoe dit kan vermeden worden in de toekomst.

De minister doet daarmee geen uitspraak over de kern van de zaak, benadrukt zijn woordvoerder nog.

