Van nieuwe juwelen tot een 50 jaar oude bontjas: zo recycleren onze royals elkaars garderobe

Prinses Eléonore (11) verscheen deze week in een jurk die haar oudere zus prinses Elisabeth (17) al jarenlang was ontgroeid. De jongste van vier kinderen van koning Filip en koningin Mathilde blijkt wel vaker “afdankertjes” te dragen. Het zit zelfs diep geworteld in de – koninklijke – familie, die vestimentaire recyclage. Wat te zeggen van Mathilde die 50 jaar (!) na datum een bontjas van tante koningin Fabiola zaliger vanonder het stof haalde?