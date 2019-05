Absurd verkeersbord opgedoken in Leuven, maar het heeft wel degelijk een bedoeling

Leuven - Op het Engels Plein in Leuven staat al enkele dagen een opvallende combinatie van verkeersborden. Het gaat om twee pijlen, waarvan de ene wijst naar ‘Alle richtingen’ en de andere naar ‘Andere richtingen’. Absurd natuurlijk, maar achter de borden zit wel degelijk een gedachte.

De pijlen maken deel uit van LABO #4, een experimentele tentoonstelling in openlucht van het Leuvense kunstenaarsplatform LABO. Op en rond het Engels Plein palmen al sinds 26 april 23 kunstenaars uit met eigen werken die geïnspireerd zijn door de Leuvense Vaartkom. Het gaat onder meer om een jachthut voor everzwijnen, maar vooral de twee verkeersborden op het plein trekken de aandacht.

Het ziet er dan ook absurd uit. De bovenste pijl met ‘Alle richtingen’ erop wijst naar rechts. De onderste wijst naar links en heeft ‘Andere richtingen’ als opschrift. Het gaat om een kunstwerk van Peter Van Eyck, zegt LABO-oprichtster Ine Lammers, dat ons moet wijzen op de keuze die we als individu altijd hebben. “Kuddegedrag vertonen hoeft niet. We kunnen ook een andere richting uitgaan als we dat willen.”