Deze Valenciaanse klasbakken moeten de Europa League-droom van Arsenal aan diggelen slaan

De Premier League heeft 50 procent kans om dit seizoen de Europa League-winnaar voort te brengen. Chelsea neemt het in de halve eindstrijd op tegen Eintracht Frankfurt, terwijl Arsenal tegen Valencia speelt. Voor de Gunners wordt dat een niet te onderschatten klus.

Bij de Spaanse nummer zes lopen namelijk een aantal grote talenten rond die wel eens het verschil kunnen maken over twee Europese wedstrijden. De selectie van Valencia, de ex-club van Michy Batshuayi, heeft een marktwaarde van 353 miljoen euro. In La Liga doen enkel FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid (ruim) beter. Nummer vijf Sevilla doet 67 miljoen slechter. De gemiddelde leeftijd is 26,4 jaar waarmee Valencia de op drie na jongste selectie heeft.

In de groepsfase van de Champions League moesten de Spanjaarden de duimen leggen voor Juventus en Manchester United. Op weg naar de halve finale van de Europa League werd gewonnen van Celtic, Krasnodar en Villarreal. Met vijf overwinningen, enkel uit bij Krasnodar werd gelijkgespeeld. Maar wie zijn die klasbakken van Los Che?

José Gayà (23) - linksback

De kleine maar behendige stoomtrein op de linkerflank. Gayà is momenteel al 40 miljoen waard en is een kind van de club. Moet wel werken aan zijn voorzetten want zit dit seizoen aan slechts twee assists, waarvan eentje Europees. Wel al gelinkt aan, jawel, Arsenal en Manchester City.

José Gayà Foto: Photo News

Carlos Soler (22) - middenvelder

De creatieve spelmaker van de Valencianen. Soler is eveneens een jeugdproduct van Los Che en heeft zich sinds 2017 opgewerkt tot vaste waarde, vooral op rechts. Zit dit seizoen aan tien assists, waarvan zeven in La Liga. Gelinkt aan Real Madrid en Tottenham met marktwaarde van 35 miljoen.

Carlos Soler. Foto: REUTERS

Gonçalo Guedes (22) - aanvaller

De gevaarlijke dribbelaar in Zuid-Spanje. Guedes kwam afgelopen zomer voor veel geld over van PSG en zit dit seizoen aan acht doelpunten en drie assists. Origineel een product van Benfica dat 30 miljoen waard is. In het verleden gelinkt aan Liverpool, Manchester United en, jawel, Arsenal.

Gonçalo Guedes. Foto: Photo News

Santi Mina (23) - spits

De supersub van trainer Marcelinho. Mina maakte vorig seizoen indruk met twaalf doelpunten in La Liga, maar kon die lijn niet doortrekken met slechts vier competitiegoals. Scoorde wel vier keer in de beker en twee keer Europees. Is 25 miljoen waard en staat op de radar van onder andere Watford.

Santi Mina. Foto: AFP

Mouctar Diakhaby (22) - verdediger

Nog zo’n Frans toptalent. Diakhaby kwam vorige zomer over Olympique Lyon en speelde met mate in de Spaanse competitie (19 optredens), maar startte vijf keer in de Europa League en drie keer in de Champions League. Momenteel 15 miljoen waard en op de lijst bij onder andere Chelsea.

Mouctar Diakhaby. Foto: AFP

Ferran Torres (19) - aanvaller

Het jonkie van Valencia. Ook Torres is een kind van de club en behoort sinds de winter van 2018 tot de eerste ploeg. Zit dit seizoen aan drie doelpunten en drie assists in 33 optredens. Is al 12 miljoen waard dankzij interesse van Liverpool, Barcelona en Real Madrid.