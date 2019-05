Laagste aantal werkzoekenden in Vlaanderen in meer dan tien jaar

Er waren in Vlaanderen in april nog net iets meer dan 180.000 werkzoekenden. Dat is het laagste aantal sinds december 2008, zo bleek donderdag uit gegevens van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB.

De Vlaamse werkloosheid is al 3 jaar en 9 maanden aan het dalen. In april waren er nog 180.345 niet-werkende werkzoekenden, ruim 12.400 (of 6,4 procent) minder dan in april vorig jaar.

De daling is algemeen: in alle leeftijdsgroepen, voor alle opleidingsniveaus, zowel bij korte als langdurige werkloosheid, bij personen met een arbeidshandicap en bij allochtonen. De werkloosheidsgraad in Vlaanderen kwam uit op 5,88 procent.

Volgens Vlaams minister Muyters is de aanhoudende daling geen toeval. Maar wel “het resultaat van een volgehouden beleid waarbij we inzetten op maatwerk, competenties en werkervaring”, zo klinkt het in een persbericht. “De krapte op onze arbeidsmarkt is groot. We hebben echt elk talent nodig”, voegt Muyters er nog aan toe.